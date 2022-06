Montadora japonesa suspende produção na Rússia — CMIO

A fábrica da Nissan em São Petersburgo está paralisando o trabalho por seis meses

A montadora japonesa Nissan decidiu suspender a produção na Rússia no primeiro semestre do ano fiscal, que começou em 1º de abril, informou a Reuters na terça-feira, citando o CEO Makoto Uchida.

“Acreditamos que esta situação poderá tornar-se mais grave e prolongada,” um porta-voz citou Uchida como tendo dito na reunião geral anual da Nissan, referindo-se ao conflito na Ucrânia e às sanções ocidentais à Rússia.

A montadora já havia suspendido a produção em sua fábrica em São Petersburgo em março e suspendeu as exportações para a Rússia, citando riscos logísticos devido às sanções.

De acordo com Uchida, os funcionários russos da Nissan foram informados sobre a suspensão, e a empresa continuará monitorando a situação para minimizar suas consequências.

No mês passado, Uchida disse que é improvável que a fábrica da empresa em São Petersburgo retome o trabalho em 2022, e a montadora cancelou seus negócios russos na previsão para o atual ano fiscal. De acordo com o Automotive News, a fábrica russa da Nissan produz os modelos Qashqai, X-Trail e Murano.

A montadora japonesa Toyota também suspendeu a produção de carros na Rússia, citando dificuldades com a compra de peças importadas devido a sanções. Nem a Nissan nem a Toyota indicaram planos de deixar totalmente a Rússia.

Segundo a Reuters, apenas 2,4% das empresas japonesas que operam na Rússia encerraram seus negócios no país desde o início da crise na Ucrânia, que é o menor percentual entre as economias avançadas do Grupo dos Sete (G7).

