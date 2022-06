Aliança anti-Rússia explora opções de petróleo — CMIO

O G7 quer proibir o transporte de petróleo bruto da Rússia se um teto de preço não for acordado, de acordo com um comunicado

O Grupo dos Sete (G7) anunciou na terça-feira que considerará a possibilidade de um embargo ao transporte de petróleo bruto marítimo russo, a menos que seja adquirido por um preço a ser acordado com parceiros internacionais.

De acordo com um comunicado conjunto, o grupo – composto por Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos – apoia a decisão da União Europeia de explorar formas de conter o aumento dos preços da energia, incluindo a viabilidade de introduzir importação temporária tetos de preços, quando apropriado.

“Quanto ao petróleo, consideraremos uma série de abordagens, incluindo opções para uma possível proibição abrangente de todos os serviços, que permitem o transporte de petróleo bruto marítimo russo e produtos petrolíferos globalmente, a menos que o petróleo seja comprado a um preço a ser acordado ou abaixo dele. em consulta com parceiros internacionais”, lê-se a declaração.

“Ao considerar esta e outras opções, também consideraremos mecanismos de mitigação juntamente com nossas medidas restritivas para garantir que os países mais vulneráveis ​​e impactados mantenham o acesso aos mercados de energia, inclusive da Rússia”.













O grupo também instou os ministros relevantes a “urgentemente” consultar fornecedores novos e existentes de energia como alternativa aos hidrocarbonetos russos.

Na terça-feira, a revista Politico informou que o Ocidente chegou a um acordo para estabelecer um teto de preço para as exportações de petróleo russo. Os EUA teriam sugerido suspender as sanções ao seguro para navios que transportam petróleo russo, apenas se os países concordassem em comprá-lo a um preço máximo estabelecido, impondo assim um teto de preço.

Ainda não está claro, no entanto, como a Rússia reagiria à mudança, se encontrará maneiras de contorná-la e o que acontecerá com os preços globais do petróleo se Moscou decidir não vender seu petróleo quando se tornar menos lucrativo.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT