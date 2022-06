Países da Ásia-Pacífico não devem ficar sob 'muro perigoso' da OTAN, segundo Global Times

Na véspera dainiciada em 28 de junho, o Global Times apresentou uma análise das atividades da aliança e seu papel no mundo contemporâneo. Chamando a OTAN de ““, o autor do artigo afirma que a aliança está desencadeando uma “nova guerra fria”, mas de um tipo muito diferente da do século XX.

“Aos olhos dos espectadores, o bloco – produto da Guerra Fria – está levantando a cortina para uma ‘nova guerra fria’.” Referindo-se ao artigo do Foreign Policy, publicado na segunda-feira (28), o autor diz: “Outra e muito diferente guerra fria está para começar […]. Na cúpula em Madri vamos ver os líderes do Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia se juntando à reunião pela primeira vez – agora estão sendo desenhadas linhas da batalha que podem permanecer por gerações”, indica-se no artigo.

Exprime-se também a desaprovação do posicionamento que os países da OTAN têm assumido em relação à China. Assim, de acordo com as previsões para a cúpula de 28-30 de junho, a China pela primeira vez será declarada um “desafio” no conceito estratégico da OTAN. Ao mesmo tempo, os líderes do bloco ainda não conseguem elaborar uma visão conjunta sobre a China.