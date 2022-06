Mercenário americano disse que foram treinados por estrangeiros na Ucrânia

O jornal Telegraph informou em 15 de junho que nas batalhas perto de Kharkov, os militares russos capturaram dois ex-soldados do exército americano. Eles eram Alexander Dryuke, de 39 anos, que serviu no Iraque, e Andy Hyun, de 27 anos. O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, disse que Washington está em contato direto com as autoridades russas sobre a questão dos mercenários americanos detidos na Ucrânia.