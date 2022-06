Serviço secreto comenta se Trump atacou agente — CMIO

O guarda e o motorista do ex-presidente testemunharão que Trump nunca se lançou ao volante

O Serviço Secreto dos EUA disse na terça-feira que responderá formalmente às alegações de que o ex-presidente Donald Trump atacou um agente e tentou comandar seu veículo durante o tumulto de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio. As alegações foram feitas por um assessor do ex-chefe de gabinete de Trump.

Em um comunicado divulgado após uma audiência do Comitê de 6 de janeiro liderado pelos democratas, o Serviço Secreto disse que foi “cooperando plenamente com o comitê seleto”, e seria “respondendo formalmente e no registro ao comitê sobre novas alegações que surgiram no depoimento de hoje”.

De acordo com o testemunho de Cassidy Hutchinson, que era assessor do chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, Trump instruiu seu motorista a levá-lo ao Capitólio dos EUA depois de fazer um discurso para seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021. Quando seu chefe de segurança, Bobby Engel, recusou, disse Trump “Eu sou a porra do presidente, me leve até o Capitólio” antes ele “agarrar[bed] no volante” quando Engel recusou, e “pulmou” em seu chefe de segurança com a mão livre.













Hutchinson não viu esses eventos, mas disse que Engel estava presente quando ela ouviu a história do vice-chefe de gabinete Tony Ornato, e que “nenhum dos homens lançou dúvidas sobre a história.” No entanto, de acordo com o Washington Post, três membros não identificados da segurança de Trump naquele dia disseram que a história é falsa.

Além disso, a NBC News relatado que tanto Engel quanto o motorista de Trump no dia são “preparado para testemunhar sob juramento que nenhum dos homens foi agredido e que o Sr. Trump nunca pulou para o volante”.

Enquanto Hutchinson afirmou que Trump estava viajando em “A fera,” a limusine presidencial blindada, fotos de 6 de janeiro mostram Trump saindo após seu discurso em um SUV. Se Trump estivesse em “A fera,” ele teria sido separado do motorista por uma vidraça à prova de balas.

O próprio Trump descreveu a história de Hutchinson como “doente e fraudulento”, e sugeriu que ela pode ter sido motivada a testemunhar por queixa que ele recusou seu pedido para trabalhar com ele na Flórida após sua saída do cargo.

Nenhum dos membros do Comitê de 6 de janeiro – cinco democratas e dois republicanos que criticaram repetidamente o ex-presidente – examinou as alegações de Hutchinson.