EUA proíbem importações de ouro russo — CMIO

Os EUA proibiram a importação de ouro russo, mostra um documento do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro (OFAC) divulgado na terça-feira.

“A importação para os Estados Unidos de ouro de origem da Federação Russa é proibida, exceto na medida prevista em lei, ou a menos que licenciada ou autorizada pela OFAC”, diz o comunicado publicado no site do Tesouro, lembrando que a proibição entra em vigor imediatamente.

O documento especifica que a proibição não se aplica ao ouro russo que foi exportado para fora do país antes de 28 de junho.

Ele também afirma que o Reino Unido, Canadá e Japão aderiram à proibição dos EUA.

O documento nomeia o ouro como o da Rússia “maior exportação não energética”, o que é factualmente incorreto.

Segundo Moscou, a segunda maior exportação é a de alimentos. As exportações russas de produtos agrícolas valeram cerca de US$ 37 bilhões em 2021, enquanto as exportações de ouro geraram cerca de US$ 15 bilhões.

