ROMA, 29 de junho – RIA Novosti. A implantação de unidades adicionais dos EUA na Europa não representa um risco de escalada nas relações com a Rússia, disse o primeiro-ministro italiano Mario Draghi.

“Na Itália, estamos falando de cerca de 70 soldados americanos e de um sistema de defesa aérea. O ministro da Defesa me explicou que o envio deles foi planejado”, disse ele a repórteres durante a cúpula da Otan em Madri.

OTAN planeja lutar com a Rússia por procuração

Segundo Draghi, a implantação do sistema de defesa aérea visa fortalecer o flanco leste da OTAN. “Não há risco de escalada. Devemos estar preparados, mas não há risco de escalada”, disse ele, respondendo a uma pergunta relacionada sobre a reação das autoridades russas. Falando sobre a participação do contingente italiano no aumento da força de resposta da OTAN na Europa, Draghi confirmou que a Itália enviará 10.000 soldados, dois dos quais serão enviados para a Bulgária e a Hungria.