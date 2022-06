CHISINAU, 29 de junho – RIA Novosti. O primeiro presidente da Moldávia, Mircea Snegur, pediu ao atual governo da república que não reduza as instituições de ensino do país, como afirma uma carta aberta publicada por ele na quarta-feira.

Na quarta-feira, Snegur dirigiu uma carta aberta à atual chefe da república, Maia Sandu, pedindo que ela influenciasse a decisão do Ministério da Educação. Em particular, o ex-chefe de Estado condena o fechamento da Universidade Estadual de Tiraspol.

“Durante o conflito armado no Dniester, a Universidade Estadual de Tiraspol foi a única instituição educacional que levantou a bandeira do estado da Moldávia. Os professores desta universidade, deixando suas famílias e filhos em Tiraspol, tendo se estabelecido em um albergue, literalmente restauraram a universidade de Eles mostraram lealdade à Moldávia, pela qual foram premiados em 2010 com a ordem “Lealdade à Pátria” de primeiro grau”, disse Snegur.