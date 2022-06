Finlândia e Suécia são oficialmente convidadas a aderirem à OTAN

“Hoje, decidimos convidar a Finlândia e a Suécia a aderirem à OTAN e concordamos em assinar os Protocolos de Adesão. Em qualquer adesão à OTAN, é de fundamental importância que as preocupações legítimas de segurança de todos os aliados sejam devidamente abordadas. Parabenizamos a conclusão do memorando trilateral entre Turquia, Finlândia e Suécia para esse efeito”, declarou o bloco.

Anteriormente, a Turquia bloqueou o início do processo, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, informou reiteradas vezes que Ancara não poderia dizer “sim” às adesões da Finlândia e da Suécia por não poder acreditar nas garantias delas sobre as relações com representantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em curdo), proibido na Turquia.