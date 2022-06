Pacto entre Turquia, Suécia e Finlândia: um obstáculo para relações entre Ancara e Moscou?

O cientista político Onur Sinan Guzaltan , da Universidade Russa da Amizade dos Povos, acredita que o acordo que Ancara assinou com Helsinque e Estocolmo reflete as políticas equilibradas das autoridades turcas , uma vez que se aproxima um período eleitoral . Desta maneira, Ancara simplesmente tenta “aliviar a pressão por parte do Ocidente”.

O cientista político salienta que a expansão da OTAN “ameaça os interesses nacionais da Turquia” e “não há garantias de que, no futuro, a Suécia, a Finlândia ou outro Estado-membro da OTAN não comece a apoiar as organizações terroristas antiturcas”. Ele recorda que os Estados Unidos “têm apoiado durante vários anos” estruturas que representam uma ameaça para a segurança da Turquia.

Anteriormente, o governo turco bloqueou a entrada da Suécia e Finlândia na OTAN alegando que Helsinque e Estocolmo mantêm relações com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em curdo), grupo considerado como terrorista pela Turquia. Na terça-feira (29), a OTAN, Turquia, Finlândia e Suécia assinaram um memorando com dez pontos. Em troca do apoio da Turquia na OTAN, a Finlândia e a Suécia assumiram o compromisso de combater as atividades do PKK e de outros movimentos considerados terroristas pela Turquia.