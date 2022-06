OTAN rotula China como 'desafio sistêmico' em nova descrição de suas diretrizes políticas, diz mídia

As novas diretrizes versando sobre a China foram reveladas pela agência Bloomberg, citando fontes familiarizadas com o assunto.

A OTAN também destacará o aprofundamento da parceria da China com a Rússia , segundo informa a reportagem.

Intitulado “Conceito Estratégico”, o documento delineará as prioridades dos membros da aliança para a próxima década . Ele deve ser assinado pelos líderes da OTAN durante o próximo encontro dos membros, em Madri, na Espanha, entre 28 e 30 de junho .

A mudança dos termos já era prevista nos últimos dias, segundo informou um funcionário do alto escalão do governo dos EUA. De acordo com ele, aliados da OTAN revelariam novos compromissos de postura e de força para incrementar a aliança militar.