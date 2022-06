Alerta de risco de recessão global emitido — CMIO

O CEO do Deutsche Bank, Christian Sewing, disse na quarta-feira que a economia global pode estar caminhando para uma recessão, à medida que os bancos centrais lutam para combater a inflação.

“Pelo menos eu diria que temos 50% de probabilidade de uma recessão globalmente”. Sewing disse no Future of Finance Summit em Frankfurt, conforme citado pela Bloomberg.

Segundo o principal banqueiro, as chances de uma recessão atingir os EUA e a Europa no segundo semestre de 2023 são maiores do que as previsões anteriores do banco antes do início do conflito na Ucrânia.

Sewing destacou que a economia mundial está enfrentando uma pressão crescente, inclusive de inflação e problemas na cadeia de suprimentos. Ele havia antecipado que os bancos centrais aumentariam as taxas de juros em resposta ao aumento da inflação, observando que o ritmo é surpreendente.

Na semana passada, o Federal Reserve dos EUA anunciou seu maior aumento de juros desde 1994, elevando as taxas em três quartos de ponto percentual à medida que a economia continuava a enfraquecer.

