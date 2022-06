Número de empresas estrangeiras que planejam deixar a Rússia é revelado — CMIO

Apenas 4% das empresas alemãs e 3% das japonesas dizem que vão encerrar todas as operações no país

Apenas uma pequena porcentagem de empresas alemãs e japonesas deseja interromper completamente todas as operações na Rússia em resposta à operação militar de Moscou na vizinha Ucrânia, lançada no final de fevereiro.

De acordo com os últimos números divulgados pela Câmara de Comércio russo-alemã no domingo, apenas 4% das 1.050 empresas participantes pesquisadas que já operavam no país atingido pelas sanções queriam sair.

“Os demais planejam continuar suas atividades no mercado sem mudanças, ou abandonar parcialmente novos projetos ou mudar sua estrutura”, disse o lobby empresarial.

Entre as empresas japonesas, menos de 3% disseram que queriam se retirar da Rússia após os eventos na Ucrânia, informou a Kyodo News no início do dia.

Um número significativo de empresas japonesas foi cauteloso em deixar o mercado russo, com muitos deles apenas suspendendo as operações na esperança de retornar no futuro, de acordo com análise do Teikoku Databank, conforme citado pela mídia.













A análise, com base em uma pesquisa realizada pela Yale School of Management, que abrange cerca de 1.300 grandes empresas do mundo, mostra que apenas quatro (2,4%) das 168 empresas japonesas que trabalhavam na Rússia decidiram parar completamente de trabalhar em o país a partir de 19 de junho.

O êxodo em massa de empresas internacionais de uma ampla gama de indústrias na Rússia começou como resultado das sanções sem precedentes impostas a Moscou pelo Ocidente devido à ofensiva na Ucrânia.

