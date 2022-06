Mídia ocidental celebra ‘padrão russo’ — CMIO

Moscou liquidou os pagamentos de juros em rublos depois que as sanções o impediram de transações em moeda estrangeira

Como os períodos de carência de dois cupons de Eurobonds russos expiraram na noite de domingo, vários meios de comunicação ocidentais apressaram-se a anunciar que Moscou está agora em estado de inadimplência em sua dívida em moeda estrangeira pela primeira vez em mais de um século.

Bloomberg chamou de “um marcador sombrio na rápida transformação do país em um pária econômica, financeira e política”, enquanto a BBC chamou de “grande golpe no prestígio da nação”.

O Wall Street Journal até invocou o espectro da “Revolução Bolchevique quando Vladimir Lenin, o líder comunista recém-instalado, repudiou a dívida do Império Russo.”

Os próprios detentores de títulos ainda não declararam inadimplência ou iniciaram qualquer processo, e as publicações notaram que o rótulo é “principalmente simbólico por enquanto”, enquanto a situação é “espera-se que represente desafios legais únicos”, Porque “A Rússia tem o dinheiro e a intenção de pagar.”













Moscou acusou repetidamente Washington de tentar arquitetar um default artificial nos últimos meses, já que o país tem fundos e disposição para pagar suas dívidas, mas foi intencionalmente cortado dos mecanismos de pagamento em moeda estrangeira. Depois que as reservas estrangeiras do Banco Central da Rússia foram congeladas, Moscou continuou a pagar sua dívida soberana com o novo dinheiro que recebe de energia e outras exportações, então no mês passado, Washington encerrou uma isenção de pagamentos de títulos.

O Ministério das Finanças da Rússia anunciou na quinta-feira que liquidou duas emissões de Eurobonds denominados em dólares com vencimento em 2027 e 2047 “na íntegra” enviando 12,51 bilhões de rublos (US$ 234,5 milhões) em pagamentos de cupons ao National Settlement Depository, sob um novo mecanismo.













Os investidores agora precisarão abrir uma conta em rublos para receber os fundos e lidar com quaisquer sanções ocidentais que possam impedi-los de retirar o dinheiro da Rússia por conta própria, explicou o ministério. “Assim, as obrigações de serviço dos títulos estatais da Federação Russa foram cumpridas integralmente pelo Ministério das Finanças”, disse o comunicado.

O presidente Vladimir Putin assinou um decreto sobre este procedimento temporário para pagamentos de Eurobonds na quarta-feira. O documento afirma que Moscou agora considerará suas obrigações cumpridas “se forem cumpridas em rublos em valor equivalente ao valor das obrigações em moeda estrangeira” à taxa de câmbio do dia em que os fundos são transferidos para o depositário central (NSD), através do qual serão pagos aos credores.