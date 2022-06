Sri Lanka mal tem combustível suficiente para durar um dia – mídia – CMIO

O Sri Lanka efetivamente ficou sem combustível, com apenas o suficiente em armazenamento para durar um dia, informou o Daily Mirror do Reino Unido na segunda-feira, citando fontes da empresa estatal de energia Ceylon Petroleum Corporation (CPC).

De acordo com o relatório, o país tem agora apenas 1.100 toneladas de gasolina e 7.500 mil toneladas de diesel armazenadas.

“Na semana passada, nenhum navio de combustível navegou para o Sri Lanka porque Colombo não fez os pagamentos necessários para a carga,” Fontes do Daily Mirror disseram. O país também foi colocado na lista negra por empresas estrangeiras porque recentemente deixou de pagar suas dívidas e agora é obrigado a fornecer garantias bancárias internacionais para novos pedidos.

O ministro da Energia do Sri Lanka, Kanchana Wijesekera, disse no domingo que o governo está enviando dois ministros à Rússia esta semana para negociar mais embarques de petróleo após a compra de petróleo com desconto no mês passado, que Moscou ofereceu no início deste ano para atrair novos compradores em meio a sanções ocidentais.













“Dois ministros estão indo para a Rússia, e eu irei ao Catar amanhã para ver se podemos arranjar termos de concessão”, disse Wijesekera a repórteres, conforme citado pela Al Jazeera. Em maio, o Sri Lanka comprou um carregamento de 90.000 toneladas métricas de petróleo russo para reiniciar sua refinaria de petróleo.

O Sri Lanka está passando por sua pior crise econômica desde que declarou a independência há mais de 70 anos. Inicialmente, foi causado por uma desaceleração do turismo em meio à pandemia de Covid-19, que levou à escassez de moeda estrangeira. Como resultado, não tem dinheiro para pagar as importações e está lutando com crises de combustível e alimentos. Os preços do diesel no país quase quadruplicaram e os da gasolina quase triplicaram desde o início do ano. A situação piorou em meados de abril, quando o Sri Lanka deixou de pagar sua dívida externa de US$ 51 bilhões, o que o tornou incapaz de tomar empréstimos estrangeiros.

A falta de abastecimento de combustível pode resultar em uma paralisação completa do transporte público no país nesta semana e levar a cortes de energia. No domingo, Colombo estendeu o fechamento de duas semanas de instituições estatais não essenciais até novo aviso para economizar combustível. Pedindo desculpas pela situação, Wijesekera disse que é improvável que os moradores consigam combustível para uso pessoal nos próximos dias, já que as autoridades vão racionar os barris restantes entre transporte público, geração de energia e prestadores de serviços médicos.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT