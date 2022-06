Chanceler do Reino Unido prioriza apoio à Ucrânia em vez do alcance rápido da paz

“Antes de mais nada, devemos fornecer à Ucrânia todo o apoio possível. Se a Ucrânia não vencer, as consequências para o resto da Europa serão muito sérias”, disse Truss em uma entrevista ao jornal alemão Welt.

Segundo Truss, os países do Ocidente têm que apoiar Kiev em vez de tentar chegar à paz o mais rápido possível, pois isso implicaria

A Rússia iniciou a operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro. O presidente russo, Vladimir Putin, declarou que seu objetivo era “salvar as pessoas que ao longo de oito anos têm sofrido genocídio por parte do regime de Kiev”. De acordo com o Ministério da Defesa russo, o objetivo principal da operação é a libertação de Donbass.