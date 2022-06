Apenas uma maneira de o teto do preço do petróleo russo funcionar – Alemanha – CMIO

Bastante países precisam participar para que o plano seja realista, de acordo com o ministro da Economia alemão

Limitar as receitas do petróleo russo só seria possível se um número suficiente de países participasse do esquema, disse o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, nesta segunda-feira, antes de uma reunião dos ministros de energia da UE em Luxemburgo.

“Os limites de preço propostos pelos EUA para a compra [of Russian oil] são apenas uma boa idéia se um número suficiente de países participar disso. Vamos ver como eles vão seguir em frente,” Habeck disse a repórteres, conforme citado pela RIA Novosti.

A perspectiva de estabelecer um limite acima do qual o petróleo russo não seria comprado foi revelada no domingo, quando surgiram relatos, citando fontes do governo, de que os chefes do Grupo dos Sete (G7) que lideram as economias ocidentais estavam segurando "construtivo" fala sobre o assunto.













A medida havia sido lançada algum tempo antes pela secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, que sugeriu que limitar o preço das exportações russas de petróleo ajudaria a combater a inflação global e o aumento dos preços dos combustíveis, além de reduzir a receita do petróleo da Rússia, o que ajuda a financiar sua operação militar em Ucrânia.

O conflito na Ucrânia levou a uma guerra de sanções completa contra a Rússia, que, entre outras coisas, tem como alvo as exportações de energia do país. Os EUA, o Canadá e o Reino Unido já proibiram o petróleo russo, enquanto a UE impôs um embargo aos embarques de petróleo russo entregues por mar. A cúpula de três dias do G7 deste ano está se concentrando em uma resposta coordenada ao conflito Rússia-Ucrânia, com novas sanções previstas para serem anunciadas esta semana.

