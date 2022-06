Biden ameaça novo golpe ao comércio da Rússia – CMIO

Washington deve aumentar as taxas de importação sobre centenas de produtos russos em uma tentativa de reduzir a receita comercial de Moscou, anunciou a Casa Branca nesta segunda-feira.

Um comunicado divulgado online antes da reunião do presidente dos EUA, Joe Biden, com os líderes do G7 na Alemanha, disse que os EUA “implementar uma tarifa mais alta em mais de 570 grupos de produtos russos no valor de aproximadamente US$ 2,3 bilhões”. As medidas restringirão a capacidade da Rússia de se beneficiar economicamente das vendas no mercado americano, explica o comunicado. Isto segue-se a uma revogação por Washington do mandato de Moscovo “nação mais favorecida” status comercial em abril, que havia garantido tarifas baixas sobre produtos russos vendidos globalmente.

De acordo com a Casa Branca, nos últimos meses, as exportações dos EUA para a Rússia diminuíram aproximadamente 97%, enquanto as importações russas de mercadorias de todo o mundo podem cair 40%.













Os EUA, a UE e seus aliados do G7, Canadá, Japão e Reino Unido, buscam aumentar a pressão econômica contra a Rússia por suas ações na Ucrânia. Segundo o governo dos EUA, os líderes do G7 vão “alinhar e expandir sanções direcionadas para restringir ainda mais o acesso da Rússia aos principais insumos industriais, serviços e tecnologias”, particularmente aqueles que apoiam seus setores industrial e tecnológico.

