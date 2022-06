Forças Armadas dos EUA enfrentam dificuldades em preencher necessidades de recrutamento

As Forças Armadas dos EUA estão tendo dificuldades em atingir as metas de recrutamento para o ano fiscal de 2022 em todos os ramos de serviço, relatou na segunda-feira (27) a emissora NBC News, citando oficiais de defesa e dados de recrutamento.

Uma pesquisa interna do Departamento de Defesa indicou que somente 9% dos jovens americanos elegíveis para servir nas Forças Armadas cogitam fazê-lo, e apenas 23% dos americanos entre 17 e 24 anos de idade estão qualificados para servir sem isenção, disse em maio James McConville, chefe do Estado-Maior do Exército, ao Congresso dos EUA.

Assim, o Exército dos EUA até agora cumpriu apenas 40% de suas metas de recrutamento para o ano fiscal de 2022, que termina em 30 de setembro, concluiu o relatório. No entanto, o último trimestre, após as formaturas do ensino médio, é normalmente o período em que as Forças Armadas recrutam o maior número de candidatos, continuou ele.