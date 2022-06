Magnata da Ray-Ban que passou de órfão a bilionário morre — CMIO

Leonardo del Vecchio fez fortuna ao transformar uma oficina de óptica no maior conglomerado de óculos do mundo

O bilionário italiano Leonardo del Vecchio, o maior acionista e chefe da holding EssilorLuxottica, que possui, entre outras marcas, a fabricante de óculos Ray-Ban, morreu aos 87 anos, anunciou sua empresa nesta segunda-feira.

“A EssilorLuxottica anuncia hoje com tristeza que seu presidente Leonardo Del Vecchio faleceu. A Empresa expressa suas mais profundas condolências à Família e à comunidade global de funcionários por esta enorme perda,”, disse a empresa em um comunicado à imprensa.

Del Vecchio foi criado em um orfanato em Milão e começou seu negócio como um pequeno fornecedor de peças para armações de óculos. Ele fundou a Luxottica em 1961 com apenas uma dúzia de funcionários e nutriu a empresa até se tornar o maior fabricante de óculos da Itália e, depois de uma fusão em 2018 com a fabricante francesa de lentes Essilor, o maior conglomerado de óculos do mundo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

George Soros chora Madeleine Albright

A EssilorLuxottica emprega cerca de 180.000 pessoas e possui marcas icônicas como Ray-Ban e Oakley. A participação controladora de 32% de Del Vecchio na empresa fez dele o segundo homem mais rico da Itália, com uma fortuna estimada em US$ 24,1 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT