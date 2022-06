Mais transações em moedas nacionais dos estados membros são necessárias primeiro, de acordo com Moscou

Uma nova moeda de reserva internacional baseada na cesta de moedas do BRICS exige que mais transações sejam feitas em moedas nacionais, sugeriu o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia na segunda-feira.

A dependência do dólar americano e do euro também precisa ser reduzida, disse um funcionário do ministério à agência de negócios RBC.

Para lançar uma nova moeda de reserva, é necessário construir uma arquitetura financeira conjunta, “aumentar a participação das liquidações em moedas nacionais, atingir um certo nível de desdolarização, algo que já está acontecendo nos países do BRICS”, Nikita Kondratyev, do Departamento de Cooperação Econômica Multilateral e Projetos Especiais do Ministério do Desenvolvimento Econômico, disse à RBC.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Ao assumir a hegemonia americana e desafiar o dólar, os membros do BRICS representam a melhor esperança para uma ordem mundial mais justa

Em uma cúpula do BRICS no início deste mês, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que o bloco, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, está atualmente trabalhando na criação de uma nova moeda de reserva global que seria baseada na cesta de moedas. das cinco nações. Mais cedo, o bloco disse que estava trabalhando no estabelecimento de uma rede conjunta de pagamentos para diminuir a dependência do sistema financeiro ocidental.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT