Pentágono avalia direitos ao aborto — CMIO

A principal autoridade de defesa dos EUA promete proteger a “saúde e o bem-estar” das tropas do país

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse que o Pentágono está revisando suas políticas e opções disponíveis “conforme permitido por lei federal” para proteger o acesso dos militares americanos ao aborto, seguindo a decisão da Suprema Corte de revogar o julgamento Roe v. Wade de 1973.

“O Departamento está examinando essa decisão de perto e avaliando nossas políticas para garantir que continuemos a fornecer acesso contínuo aos cuidados de saúde reprodutiva, conforme permitido pela lei federal”. Austin disse em um breve comunicado na sexta-feira, depois que a Suprema Corte derrubou a decisão que garantia o direito absoluto ao aborto no primeiro trimestre e direitos limitados no segundo.

“Nada é mais importante para mim ou para este Departamento do que a saúde e o bem-estar de nossos membros do Serviço, a força de trabalho civil e as famílias do DOD”. acrescentou o chefe de defesa dos EUA.

O Departamento de Defesa está sob crescente pressão de ativistas e legisladores para garantir acesso fácil ao aborto para membros do serviço desde que um projeto de decisão da Suprema Corte vazou para a mídia em maio.

A lei federal que proíbe o uso do dinheiro dos impostos para a maioria dos abortos impede que os médicos militares prestem esses serviços. Isso significa que as tropas precisam viajar para fora da base para um aborto e, com a derrubada de Roe v. Wade, muitas teriam que ir a um provedor em outro estado.













Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Missouri, Dakota do Norte, Oklahoma, Dakota do Sul, Tennessee, Texas, Utah e Wyoming proibiram o aborto na maioria dos casos desde a decisão de sexta-feira, ou o farão nos próximos dias e semanas. No Arizona, Flórida, Geórgia, Ohio e Carolina do Sul, a legislação em breve entrará em vigor proibindo o aborto eletivo após um ponto de corte entre 6 e 15 semanas de gravidez. Legisladores de vários outros estados, incluindo Nebraska, Virgínia e Virgínia Ocidental, prometeram introduzir restrições semelhantes em um futuro próximo.

Embora o Exército e a Força Aérea dos EUA tenham tomado medidas para facilitar a folga dos militares para o aborto, ativistas pró-escolha dizem que o Pentágono deve tomar medidas para garantir que todos os ramos das forças armadas protejam o acesso a esses serviços.