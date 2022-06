Rússia rejeita reivindicações padrão — CMIO

A Rússia cumpriu suas obrigações de Eurobonds com investidores estrangeiros, e o fato de os fundos não terem sido encaminhados aos destinatários devido a sanções relacionadas à Ucrânia não é motivo para declarar um calote, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres na segunda-feira.

“Não, não concordamos” Peskov disse quando solicitado por um repórter a comentar uma reportagem da Bloomberg alegando que a Rússia havia dado calote em sua dívida pela primeira vez desde 1918.

Peskov disse que tais alegações são “absolutamente injustificado” já que o pagamento dos Eurobonds foi feito bem antes do prazo, em meados de maio.

“E o fato de a Euroclear reter esse dinheiro, não transferi-lo para os destinatários, isso não é mais problema nosso. Ou seja, não há razão para chamar isso de default”, Peskov explicou.

O relatório da Bloomberg seguiu o fim do período de carência de um mês em que os pagamentos dos títulos do governo da Rússia deveriam ser transferidos para os detentores de títulos. O Ministério das Finanças da Rússia enviou os fundos para o Depositário de Acordos Nacionais em 20 de maio, uma semana antes do vencimento dos pagamentos, para que o dinheiro pudesse chegar aos investidores antes do vencimento da licença dos EUA que permitia à Rússia pagar sua dívida externa apesar dos problemas relacionados à Ucrânia. sanções. A licença expirou em 25 de maio, após o qual os pagamentos da Rússia em dólares e euros foram bloqueados no sistema internacional de liquidação e compensação Euroclear. No entanto, a Euroclear não repassou os fundos aos investidores antes da expiração da licença.













Ecoando as palavras de Peskov, o Ministério das Finanças da Rússia também reiterou na segunda-feira que cumpriu integralmente as obrigações da dívida da Rússia, de acordo com a documentação de emissão de Eurobonds.

“No entanto, os sistemas internacionais de liquidação e compensação, tendo recebido os fundos integralmente antecipadamente, tendo capacidade jurídica e financeira para trazer esses fundos aos destinatários finais, não tomaram as medidas necessárias para o fazer”, afirmou o ministério. Também observou que, de acordo com os documentos oficiais da emissão de Eurobonds, uma inadimplência é definida como a falha do devedor em transferir fundos, enquanto não há orientação específica sobre a movimentação desses fundos após a entrada no sistema de compensação.

“Neste caso, o não recebimento de dinheiro pelos investidores não ocorreu por falta de pagamento, mas por ação de terceiros, o que não está expressamente previsto na documentação de emissão como caso de inadimplência, ” disse o comunicado.

O ministério acrescentou que a Rússia não se recusa a cumprir suas obrigações de dívida com os investidores e continuará a fazê-lo no futuro e aconselhou os detentores de títulos a entrar em contato diretamente com as instituições financeiras relevantes sobre o destino de seu dinheiro, pois “as ações de intermediários financeiros estrangeiros estão além do controle do Ministério das Finanças russo.”

Na semana passada, o presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto que permite à Rússia pagar sua dívida em moeda estrangeira por meio de uma conta em rublos à taxa de câmbio do mercado doméstico. Para receber seus fundos, os investidores estrangeiros precisam abrir contas em rublos para as quais os pagamentos em rublos devem ser transferidos. Depois disso, as obrigações da dívida em moeda estrangeira da Rússia serão consideradas “devidamente cumprido”.

