A Otan planeja aumentar o contingente antes da cúpula em Madri, disse Lavrov

“Quanto aos planos que estão sendo preparados para a cúpula da OTAN, para nos declarar uma ameaça, declarar a China um desafio do sistema – eles gostam de brincar com as palavras, mas isso não muda a essência. na cúpula da OTAN, a Rússia foi declarada inimiga de uma forma ou de outra, mas a Rússia foi declarada inimiga, e se você ouvir as declarações dos políticos ocidentais, ela é declarada inimiga simplesmente porque não quer concordar com o mundo neoliberal ordem, que os Estados Unidos, tendo subjugado todo o mundo ocidental sem exceção, está impondo a todos os outros sob o slogan de uma ordem mundial baseada em regras ” – Lavrov disse a repórteres após os resultados da Reunião de Ministros das Relações Exteriores dos estados do Cáspio .