Cúpula do G7 começa na Alemanha — CMIO

Os líderes das principais economias ocidentais discutirão sua resposta ao conflito Rússia-Ucrânia e à crise energética

Os líderes do Grupo dos Sete (G7) estão reunidos na Alemanha para uma cúpula de três dias, que deverá ser dominada pelo conflito Rússia-Ucrânia. Sanções adicionais a Moscou, possíveis soluções diplomáticas e a possibilidade de colocar tetos de preço no petróleo russo devem estar na agenda.

O G7 é formado por Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália e Japão. Os funcionários da UE geralmente também participam dos eventos do grupo.

É a primeira reunião desse tipo desde que a Rússia – membro da organização até 2014 – lançou sua campanha militar na Ucrânia no final de fevereiro. Os membros do G7 posteriormente impuseram sanções abrangentes a Moscou e muitos estão fornecendo armas para Kiev, incluindo lançadores de mísseis e outras armas pesadas.

Espera-se que os líderes coordenem mais pressão sobre a Rússia e assistência à Ucrânia. Antes da reunião atual, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, anunciou que Washington continuará a discutir “estratégias diplomáticas” com a Ucrânia e outros parceiros.

Estamos na Alemanha para o G7. Estou ansioso para conversas sobre os valores e prioridades compartilhados de nossas nações: clima, infraestrutura de desenvolvimento, segurança global da saúde e moldar as regras do caminho para a economia e a tecnologia nas próximas décadas . pic.twitter.com/M63vwWXyht — Presidente Biden (@POTUS) 26 de junho de 2022

Enquanto isso, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, instou o G7 e a OTAN a não pressionar a Ucrânia a “se contentar com uma paz ruim”, que envolveria concessões territoriais à Rússia.













A revista Politico noticiou recentemente que os países ocidentais estão se tornando “cada vez mais frustrado” que as proibições do petróleo russo provocaram aumentos nos preços da gasolina. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, propôs um teto de preço para o petróleo de Moscou para combater o aumento de preço e reduzir as receitas da Rússia. A proposta está na agenda do G7, disse a revista.

Antes da cúpula, o presidente russo, Vladimir Putin, culpou o aumento da inflação global no “irresponsável” políticas econômicas dos membros do G7.

Além do conflito na Ucrânia, relata a Reuters citando fontes dos EUA, o G7 também deve abordar as questões da China. “práticas econômicas coercitivas”.



Embora Moscou e Pequim devam ocupar um lugar central nas discussões dos líderes do G7, espera-se que os desafios climáticos globais também recebam seu quinhão de atenção.



“Queremos trabalhar juntos para combater o aquecimento global, alcançar a transformação industrial rumo à neutralidade de carbono e ainda ter bons empregos em todo o mundo”. O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse antes da reunião.