Comprador do Truth Social de Trump enfrenta problemas legais — CMIO

A Digital World Acquisitions Corp (DWAC), o veículo de propósito específico criado para comprar a plataforma Truth Social do ex-presidente Donald Trump, anunciou que está enfrentando intimações e investigações relacionadas do Departamento de Justiça dos EUA que podem atrasar o acordo.

O DWAC revelou que cada membro de seu conselho de administração foi intimado por um grande júri do Distrito Sul de Nova York em um arquivamento regulatório na segunda-feira. O grande júri e a Securities and Exchange Commission estão buscando documentos envolvendo DWAC, ARC Global Investments e Rocket One Capital.

As intimações referem-se a um inquérito aberto em novembro pela SEC, de acordo com o arquivamento do DWAC. O regulador supostamente buscou registros vinculados a reuniões envolvendo o conselho de administração da empresa, políticas e procedimentos relacionados à negociação e identidades de certos investidores.













Não foi divulgado se as intimações estão relacionadas aos pedidos da senadora democrata Elizabeth Warren para que a SEC investigue a empresa por alegações de que seu CEO pode não ter contado aos investidores sobre as conversas que teve com Trump.

O Trump Media and Technology Group, empresa-mãe da Truth Social, que estava prestes a ser adquirida pela DWAC, declarou na segunda-feira que cooperará com “supervisão que apóia a importante missão da SEC de proteger os investidores de varejo.”

O DWAC tem sido relativamente cuidadoso com o que promete aos investidores, a ponto de potencialmente assustá-los em um documento de fusão divulgado no mês passado que alertou que várias empresas associadas a Trump entraram com pedido de falência, e o ex-presidente estava envolvido em vários processos potencialmente prejudiciais à reputação. ações judiciais. A SEC ainda poderia desaprovar a aquisição da TMTG pela DWAC, sugeria o arquivamento, e uma empresa de contabilidade pública já havia expressado “dúvida substancial” sobre a empresa “capacidade de “continuar como uma ‘preocupação contínua’.” As ações da DWAC caíram 10% no início das negociações na segunda-feira, com a notícia das intimações.

A própria rede social com a marca Trump também não está livre de problemas. O lançamento do aplicativo no início deste ano foi visto como falho, com uma longa lista de espera enquanto os fãs tentavam impacientemente se inscrever. Embora Trump seja supostamente obrigado a postar qualquer comentário no Truth Social pelo menos seis horas antes de ir para qualquer outra plataforma, essa cláusula tem uma brecha considerável isentando “mensagens políticas, angariação de fundos políticos ou esforços para obter votos.” Embora Trump tenha sido banido da grande maioria das redes sociais, a iminente aquisição do Twitter pelo bilionário Elon Musk levou alguns a acreditar que ele retornará a essa plataforma, apesar de sua insistência em contrário.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Ex-CEO do Twitter reage ao plano de Musk de desbanir Trump

A DWAC planeja adquirir a TMTG há quase um ano, com o acordo lançado pela primeira vez em outubro. No entanto, a fusão foi atormentada pelas preocupações dos analistas de mercado de que a empresa estava valorizada demais, com a empresa de investimentos Arc Group, apoiada por Xangai, inicialmente colocando o preço da empresa de Trump em US $ 875 milhões com um “potencial ganho adicional” de US$ 825 milhões.