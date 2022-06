Draghi diz que Widodo descarta presença presencial de Putin na cúpula do G20

ROMA, 28 de junho – RIA Novosti. O primeiro-ministro italiano Mario Draghi disse que o presidente indonésio Joko Widodo exclui a chegada do presidente russo Vladimir Putin à cúpula do G20 na Indonésia, o Kremlin observou que comentou sobre esta questão ainda ontem.

No dia anterior, o assessor presidencial russo Yuri Ushakov disse que Putin havia recebido um convite de Widodo para participar pessoalmente da cúpula do G20. Ao mesmo tempo, segundo ele, não há uma decisão final em que nível a Federação Russa participará.

“Quanto à presença do presidente Putin no G20, também vi esta declaração, o presidente da Indonésia o exclui, ele (Putin) não virá. Pode haver um discurso remoto, veremos”, disse Draghi na conferência final após a cimeira. Ele participou da reunião dos líderes do G7 na Alemanha, onde o Presidente da Indonésia falou em uma das sessões.