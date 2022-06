G7 pode tentar limitar receita petrolífera da Rússia – Reuters – CMIO

Os líderes do Grupo dos Sete estão a caminho de impor tetos de preços às importações de petróleo russo, diz um relatório

Os líderes das economias ocidentais avançadas do Grupo dos Sete (G7) estão “muito construtivo” fala sobre um potencial limite no preço das importações de petróleo russo, informou a Reuters antes de sua cúpula no domingo, citando uma autoridade do governo alemão.

“Estamos em um bom caminho para chegar a um acordo” disse o funcionário.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, propôs um limite aos preços do petróleo russo para mitigar a inflação global e os aumentos dos preços dos combustíveis no Ocidente, além de possivelmente reduzir a receita do petróleo de Moscou.

Os EUA, Canadá e Grã-Bretanha já proibiram o petróleo russo, enquanto a UE impôs um embargo às exportações russas entregues por mar.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Cúpula do G7 começa na Alemanha

O G7, formado por Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália e Japão, está realizando sua reunião anual de três dias no hotel Schloss Elmau, no sul da Alemanha. Os líderes planejam se concentrar em uma resposta coordenada ao conflito Rússia-Ucrânia, que inclui sanções adicionais a Moscou e mais ajuda a Kiev.