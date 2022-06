Deputados querem direitos ao aborto inscritos na constituição — CMIO

Reagindo à decisão da Suprema Corte dos EUA de reverter a proteção constitucional ao aborto, um grupo de parlamentares franceses do partido Renascença do presidente Emmanuel Macron se moveu para inscrever o direito ao aborto na constituição.

Na sexta-feira, a Suprema Corte dos EUA revogou a histórica decisão Roe v. Wade de 1973, devolvendo a responsabilidade de decidir sobre o direito ao aborto aos estados individuais. A decisão, que deve levar a restrições em cerca de metade do país, foi um choque para muitos, não apenas nos Estados Unidos, mas também no exterior.

“O que aconteceu em outros lugares não deve acontecer na França” Marie-Pierre Rixain, legisladora do partido renascentista, disse.

A emenda da Constituição francesa permitirá que os direitos ao aborto sejam consolidados para as gerações futuras, disse Rixain à AP.













De acordo com a declaração dos legisladores renascentistas, o projeto de lei que eles estão propondo tornaria “impossível privar uma pessoa do direito de interromper voluntariamente uma gravidez”.

A decisão da Suprema Corte dos EUA é “catastrófico para as mulheres em todo o mundo”, Aurore Berge, que lidera o grupo do partido de Macron no parlamento, disse à rádio France Inter.



“Os direitos das mulheres ainda são direitos frágeis e regularmente questionados” ela disse.

O direito ao aborto na França é garantido pela legislação de 1975, mas, segundo Berge, exige proteções ainda mais fortes. “Nós não mudamos a constituição como mudamos a lei.”













Conjunto de Macron! A coalizão (Juntos), que inclui o partido Renascença, perdeu sua maioria absoluta no parlamento após a eleição de uma semana atrás, com partidos de direita e esquerda agora esperando complicar a implementação das políticas domésticas de Macron.

“Os novos deputados… especialmente do Rali Nacional [of Marine Le Pen] são ferozes opositores do acesso das mulheres ao aborto e acho que não devemos arriscar neste assunto”, disse Berg.

O governo francês vai “apoiar fortemente este projeto de lei”, A primeira-ministra Elisabeth Borne twittou. “Por todas as mulheres, pelos direitos humanos, devemos colocar essa conquista em pedra”, disse ela.

Macron também considera o aborto “um direito fundamental para todas as mulheres” isso deve ser protegido, como ele twittou em resposta à decisão da Suprema Corte dos EUA.