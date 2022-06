OTAN deve parar de criar 'inimigos imaginários' e fazer declarações falsas contra China, diz Pequim

“Exigimos que a OTAN acabe imediatamente com a divulgação de declarações falsas e provocativas contra a China”, disse o diplomata.

Zhao Lijian afirmou que a OTAN é “um instrumento através do qual certos países mantêm sua hegemonia”, criando com esse objetivo “ inimigos imaginários “.

“Sendo um produto da Guerra Fria e a maior aliança militar no mundo , a OTAN tem seguido há muito tempo conceitos de segurança obsoletos. A aliança se tornou há muito tempo um instrumento através do qual certos países mantêm sua hegemonia”, afirmou.

O diplomata apelou à OTAN para rejeitar a mentalidade da Guerra Fria, o jogo de soma zero e a busca de inimigos imaginários. Ele salientou que a OTAN já “provocou o caos” na Europa e acrescentou que não era preciso “” também na Ásia e em outras regiões do mundo

Espera-se que no novo documento sejam anunciadas preocupações relacionadas com a China em tais áreas como cibersegurança, desinformação, controle sobre infraestruturas críticas e respeito pela ordem internacional. A Bloomberg lembra que a versão anterior do conceito, aprovada em 2010, não continha nenhumas referências sobre a China. Além disso, a Rússia era nomeada “parceira” da aliança.