Polônia procura brigada da OTAN em seu território — CMIO

O ministro da Defesa diz que segurança na região exige “atenção especial”

A Polônia está buscando aumentar ainda mais a presença da Otan em seu território, disse o ministro da Defesa, Mariusz Blaszczak. Varsóvia quer um grupo de brigada além das tropas já estacionadas lá, disse ele ao Polska Times em entrevista publicada no sábado.

A segurança do flanco oriental da OTAN exigiu “atenção especial por muito tempo”, Blaszczak, que também é vice-primeiro-ministro da Polônia, disse. Ele também revelou que quatro novos grupos de batalhões estão sendo formados para serem enviados à região e potencialmente operar em território que se estende “do Mar Báltico ao Mar Negro”. No entanto, o ministro acredita que é necessário um acúmulo adicional.

“Posso confirmar que estamos defendendo a implantação de um grupo de brigada na Polônia dentro das estruturas da OTAN”, ele disse. Ele também elogiou os EUA, dizendo que a Polônia vem hospedando um número crescente de tropas americanas há anos e “manter esta presença permanente é uma das minhas prioridades.”













De acordo com Blaszczak, os EUA estão “o estado líder no grupo de batalha da OTAN” na Polônia, e está ajudando a desenvolver “as estruturas de comando das forças terrestres da Polônia” com base em acordos bilaterais. Varsóvia é o maior anfitrião de tropas da Otan no flanco leste do bloco, acrescentou.

A Polônia não planeja contar apenas com tropas estrangeiras para segurança, mas quer aumentar o número de suas próprias Forças Armadas para 300 mil, segundo o ministro. De acordo com um relatório do think tank britânico IISS, em 2021, os militares da Polônia incluíam 114.050 militares da ativa.

A nação também busca aumentar os gastos com defesa para 3% do PIB no próximo ano – acima dos 2,4% atuais, disse Blaszczak. Ele também expressou esperança de que o conflito em curso na Ucrânia resultará em outras nações levantando seus gastos.













A operação militar da Rússia na Ucrânia provocou apelos de membros da Otan para aumentar drasticamente a presença militar do bloco em seu flanco leste. Letônia, Lituânia e Estônia exigiram o envio de divisões da OTAN a seus países para deter potenciais ameaças da Rússia.

A região já havia abrigado cerca de 5.000 tropas multinacionais antes do ataque da Rússia à Ucrânia em fevereiro, mas os três países pediram entre 15.000 e 50.000 soldados no total. Em meados de junho, a Reuters informou, citando diplomatas e altos funcionários das principais nações da OTAN, que os estados bálticos não receberiam o aumento solicitado.

O bloco está marcado para uma grande reunião em Madri no final de junho, na qual Letônia, Lituânia e Estônia devem levantar a questão novamente. Outros membros da OTAN supostamente favorecem uma presença menor e apoiam o fornecimento de ativos de inteligência adicionais aos estados bálticos.