A adesão da Ucrânia à OTAN ‘nunca esteve na mesa’ – Espanha — CMIO

A ideia de convidar Kiev para entrar no bloco militar não será discutida na cúpula da próxima semana, disse Madri

A Otan convidou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para participar de sua próxima cúpula em Madri, mas isso não significa que o bloco planeja convidar Kiev para se juntar às suas fileiras em breve, disse o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, ao jornal El Pais no domingo. .

A questão de convidar a Ucrânia a entrar na Otan não está sendo levantada, disse o ministro, quando perguntado se o bloco militar manteria sua porta aberta para que Kiev se juntasse. “a médio prazo”. “Nunca esteve em cima da mesa, nem está agora”, ele adicionou.

A expansão da OTAN para o leste foi citada pela Rússia como uma das razões para o lançamento de sua ofensiva contra a Ucrânia em fevereiro. O Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntará à organização liderada pelos EUA.













No início desta semana, o conselheiro de Zelensky, Aleksey Arestovich, afirmou que a Ucrânia está “de fato” já faz parte da OTAN, apontando para promessas de nações ocidentais para ajudá-la “ganhar” o conflito com a Rússia.

Se Zelensky tivesse decidido participar pessoalmente da próxima cúpula de Madri, “Nós o receberíamos de braços abertos”, disse o ministro da Defesa espanhol, acrescentando que o líder ucraniano participaria via link de vídeo.

A UE e a OTAN só querem “paz para retornar à Ucrânia e à Europa o mais rápido possível”, Albares observou, acrescentando, no entanto, que todas as medidas tomadas pelos países da UE e seus “aliados transatlânticos” visam fazer com que as forças de Moscou retornem ao território russo.













As nações ocidentais têm fornecido à Ucrânia várias armas e equipamentos militares quase desde o início da ofensiva. Moscou advertiu repetidamente que tais suprimentos para Kiev apenas prolongariam o conflito.

Quando perguntado se o Ocidente deveria encorajar Zelensky a alcançar um cessar-fogo com a Rússia fazendo algumas concessões, Albares disse que a Ucrânia é uma nação soberana e pode tomar decisões por si mesma.

Suas palavras vieram antes da cúpula da Otan na próxima semana em Madri, na qual o bloco militar deve definir seu novo conceito de estratégia. O chefe da Otan, Jens Stoltenberg, disse anteriormente que em sua próxima atualização de política o bloco pela primeira vez declarará a Rússia não um parceiro, mas uma ameaça.

As nações bálticas e a Polônia também planejam aproveitar a ocasião para solicitar um reforço maciço da OTAN em seu flanco leste – algo que Moscou há muito define como uma ameaça à sua segurança.