22 jovens mortos em boate sul-africana — CMIO

Pelo menos 22 pessoas foram encontradas mortas em uma boate na cidade sul-africana de East London no domingo. A causa das mortes não é clara, e nenhum sinal óbvio de ferimentos nos corpos foi relatado.

Equipes de emergência foram chamadas para a Taverna Enyobeni nas primeiras horas da manhã de domingo e chegaram para encontrar corpos “deitado em mesas, cadeiras e no chão; sem sinais óbvios de lesão”, de acordo com o Daily Dispatch, um site de notícias sul-africano.

O jornal disse que seus repórteres foram informados de que 22 pessoas morreram. Sem ferimentos ou ferimentos visíveis, especula-se que os mortos foram expostos a algum tipo de substância tóxica ou foram feridos e mortos em uma debandada.

No entanto, o Ministro da Polícia Bheki Cele disse ao News24 que “pelo que parece, não houve debandada”. Um morador local disse à rede de notícias sul-africana que “Definitivamente não foi uma debandada. Alguns corpos ainda estavam em suas cadeiras, enquanto outros foram encontrados caídos no chão”.

22 pessoas morreram em uma taverna do leste de Londres, ENYOBENI, após uma debandada. Causa investigada. Vários feridos. Os serviços de emergência e a polícia ainda estão trabalhando no local. Investigação forense em andamento. #SABCNEWSpic.twitter.com/rj3vPlXrzN — Jurie Blignaut (@kluisenaar) 26 de junho de 2022

“Vamos embarcar imediatamente em autópsias para que possamos saber a provável causa da morte”. um porta-voz do Departamento de Saúde do Cabo Oriental disse à Reuters.

A polícia disse a repórteres do lado de fora da taverna que aqueles que morreram tinham entre 18 e 20 anos. De acordo com a Associated Press, eles estavam comemorando o fim dos exames escolares.

O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, referiu-se aos mortos como “adolescentes”. Em um post no Twitter, Ramaphosa expresso seu “profundas condolências” às famílias dos mortos, comentando que o “A tragédia é ainda mais grave por sua ocorrência durante o Mês da Juventude – uma época em que celebramos os jovens”.