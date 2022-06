Irã realiza com sucesso 2º teste de lançamento de foguete nacional, diz mídia

Segundo publicou a agência IRNA, citando o porta-voz do departamento espacial do Ministério da Defesa do Irã, Ahmad Hosseini, esse segundo lançamento de teste, assim como o primeiro, tem apenas objetivos científicos.

O veículo é composto de três fases, duas movidas por combustível sólido e uma por combustível líquido. Desenhado com foco no lançamento de satélites, o foguete teve o primeiro teste realizado em fevereiro de 2021.

O Irã deu início ao seu programa espacial no início da década de 2000, usando o míssil terra-ar Shahab-4 como base para a criação de um lançador de satélites próprio. Em 2009, Teerã estabeleceu no norte do país a base de lançamento de Semnan.

© AP Photo / Ministério da Defesa do Irã Foguete Simorgh é lançado pelo Irã, 30 de dezembro de 2021 Foguete Simorgh é lançado pelo Irã, 30 de dezembro de 2021 © AP Photo / Ministério da Defesa do Irã

Devido ao alto custo, o programa espacial iraniano chegou a ser suspenso entre 2015 e 2017. Apesar disso, os militares iranianos já conseguiram colocar dois satélites em órbita, um em 2020 e outro em março de 2022. Em maio deste ano, Teerã anunciou que pretende produzir e lançar sete satélites até meados de 2023.

O programa espacial do Irã é visto com preocupação pelos Estados Unidos e seus aliados. Além de Washington, Alemanha e França acusam o desenvolvimento militar iraniano de ameaçar as bases do Plano Conjunto de Ação Integral (JCPOA), também conhecido como acordo nuclear iraniano.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor