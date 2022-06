Biden afirma que as esperanças de Putin foram frustradas – CMIO

O G7 não “se fragmentou” como o presidente russo esperava, insistiu seu colega dos EUA

“Temos que ficar juntos” diante do conflito na Ucrânia, argumentou o presidente dos EUA, Joe Biden, ao chegar à cúpula do G7 nos Alpes alemães no domingo.

Putin esperava “que de alguma forma a OTAN e o G7 se fragmentariam”, disse Biden. “Mas não temos e não vamos fazer.”

O presidente dos EUA se reuniu com o anfitrião do encontro deste ano, o chanceler alemão Olaf Scholz, no pitoresco Castelo de Elmau, nas montanhas da Baviera, antes do início oficial do evento. Os líderes das nações do G7 – Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos – se reuniram na cúpula para discutir a crise na Ucrânia e outras questões urgentes para os próximos três dias.













Biden também agradeceu a Scholz por sua liderança em meio à ofensiva militar da Rússia na Ucrânia e as consequências das sanções impostas pelos EUA e pela UE a Moscou.

“Quero cumprimentá-lo por ter se destacado como fez quando se tornou chanceler.” e “a maneira como você teve um grande impacto no resto da Europa para se mudar, particularmente em relação à Ucrânia”, ele disse ao líder alemão, cujo país está passando por uma crise de energia como resultado de suas próprias medidas contra a Rússia.

O presidente russo, Vladimir Putin, falou sobre o G7 na sexta-feira, reiterando que a atual turbulência econômica em todo o mundo tem pouco a ver com o conflito na Ucrânia.

“Quero enfatizar mais uma vez: o forte aumento da inflação não aconteceu ontem – foi resultado de vários anos, foi resultado de muitos anos de políticas macroeconômicas irresponsáveis ​​dos países do Grupo dos Sete, emissão descontrolada e acumulação de dívidas quirografárias”, disse Putin.

O G7 ficou conhecido como G8 de 1997 a 2014, quando Moscou foi excluída da organização devido à sua reabsorção da Crimeia.