Turquia não se juntará às sanções contra a Rússia, diz porta-voz de Erdogan

Kalin acrescentou que Ancara recebe pedidos frequentes do Ocidente para juntar-se às sanções contra Moscou, mas mantém sua posição.

Em outro momento da entrevista o porta-voz salientou que as ações da Rússia na Ucrânia não são uma coincidência e que ocorreram após passos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em direção ao Oriente.