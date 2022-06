Putin fará primeira viagem ao exterior desde fevereiro — CMIO

O presidente russo, Vladimir Putin, visitará o Turcomenistão e o Tadjiquistão na próxima semana, naquela que será sua primeira viagem ao exterior desde o lançamento da operação militar na Ucrânia em 24 de fevereiro.

Em Dushanbe, Putin conversará com o presidente tadjique Emomali Rahmon. Negociações e um jantar de trabalho foram planejados para os dois líderes, informou o canal Rossiya 1 no domingo.

Putin e Rahmon já se conheceram no mês passado, quando o líder tadjique se tornou o único chefe de Estado estrangeiro a participar do desfile do Dia da Vitória em Moscou em 9 de maio.

O presidente russo viajará então para outro país da Ásia Central, o Turcomenistão, onde a VI Cúpula do Cáspio está programada para 29 de junho.













O evento na capital Ashgabat reunirá os líderes dos países com acesso ao Mar Cáspio – Rússia, Irã, Cazaquistão, Azerbaijão e Turcomenistão.

Esta será a primeira vez de Putin fora da Rússia desde sua visita à China no início de fevereiro para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim e conversas com o presidente chinês Xi Jinping.

Viajar para o exterior tem sido complicado para as autoridades russas desde o início da operação militar na Ucrânia, que levou a sanções internacionais contra o país e seus cidadãos.

Um escândalo diplomático eclodiu no início deste mês depois que Bulgária, Macedônia do Norte e Montenegro fecharam seu espaço aéreo para o avião do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, forçando-o a cancelar uma visita planejada à Sérvia.