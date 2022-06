Países do G7 percebem que 'a festa da energia russa acabou', diz premiê britânico

“Aqui no G7 eu acho que todos percebemos que a festa dos hidrocarbonetos da Rússia acabou. Então, todos estão encontrando formas de se adaptar. Em um curto prazo, teremos que encontrar hidrocarbonetos de outro lugar […], mas no longo prazo, temos que trabalhar juntos em soluções sustentáveis nas quais acreditamos”, disse o líder britânico.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson (à esquerda), caminha ao lado do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky (à direita), em Kiev, Ucrânia, 9 de abril de 2022

O premiê está reunido com os outros membros do G7 na Alemanha para conversas que devem girar em torno do conflito na Ucrânia. Entre as medidas esperadas do encontro está o banimento do ouro russo. Os líderes realizam o encontro sob pressão política devido ao aumento dos preços e da inflação em seus países.