Epstein ‘senhora’ colocada em vigilância de suicídio – CMIO

Ghislaine Maxwell foi colocada em confinamento solitário e pode tentar adiar sua sentença

A agressora sexual condenada Ghislaine Maxwell foi colocada em observação de suicídio na prisão do Brooklyn, onde aguarda sentença por acusações relacionadas às suas atividades com o agora falecido financista pedófilo Jeffrey Epstein. Seus advogados reclamaram em uma carta na sexta-feira que ela havia sido removida da população em geral “sem justificativa” e alertou que sua sentença pode ter que ser adiada.

“Ontem, sem ter feito uma avaliação psicológica e sem justificação, o [Manhattan Detention Center] colocou a Sra. Maxwell em vigilância de suicídio”, disse a advogada da socialite desonrada, Bobbi Sternheim, na carta endereçada à juíza Alison Nathan, acrescentando que “ela não é suicida.” Um psicólogo avaliou Maxwell no sábado e chegou às mesmas conclusões, afirmou Sternheim.













“Se a Sra. Maxwell permanecer em vigilância de suicídio, for proibida de revisar materiais legais antes da sentença, ficar privada de sono e tiver tempo suficiente para se encontrar e conversar com o advogado, estaremos nos mudando formalmente na segunda-feira para um adiamento”, ameaçou a advogada, ressaltando que ela é “não é permitido possuir e revisar documentos legais e não é permitido papel ou caneta” enquanto estiver vigiando.

De acordo com seus advogados, Maxwell foi levado para a solitária com nada além do “bata suicida” presos com a intenção de se machucar são fornecidos e um “algumas folhas de papel higiênico” – não “roupas, pasta de dente, sabonete, documentos legais, etc..”

Maxwell deve fazer sua primeira audiência de sentença na terça-feira sobre sua condenação por acusações relacionadas a ajudar seu ex-amante Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de meninas. Os promotores estão buscando uma sentença de 30 a 55 anos, que pode equivaler à prisão perpétua para o homem de 60 anos, que foi descrito na mídia como a ‘madame’ do pedófilo rico. Ela foi considerada culpada em cinco das seis acusações contra ela, todas relacionadas à aquisição, aliciamento e tráfico de meninas para sexo durante o período em que esteve envolvida com Epstein.

A infame procuradora pode ter suas próprias razões incomuns para não assistir ao suicídio, dado que Epstein morreu em circunstâncias suspeitas em outro centro de detenção da cidade de Nova York enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual em agosto de 2019. Ele recentemente esteve sob vigilância de suicídio depois de ser encontrado inconsciente em sua cela com marcas no pescoço, embora as autoridades da prisão o tenham tirado do relógio 12 dias antes de ele supostamente se enforcar.