Erdogan participará de reunião entre Turquia, OTAN, Suécia e Finlândia, diz porta-voz

“Nós tivemos duas reuniões com nossos homólogos suecos e finlandeses em Ancara e Bruxelas. A julgar pela conversa do nosso presidente ontem [25] com o secretário-geral da OTAN, iremos a Bruxelas amanhã [27] com o senhor [vice-chanceler] Sedat [Onal]. Em nossa visão, nós levamos as questões sob discussão até um certo ponto. Não podemos dar um passo atrás”, acrescentou Kalin.