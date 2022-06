Primeiro-ministro britânico acalma a raiva por conversa sobre o terceiro mandato – CMIO

Boris Johnson tentou pintar sua menção de servir um terceiro mandato como mero entusiasmo pelo cargo

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, não está pensando seriamente em permanecer no cargo até “meados da década de 2030” – em vez disso, ele está apenas focado no governo “agenda massiva”, disse ele a colegas alarmados no domingo.

Johnson fez os comentários controversos sobre cumprir um terceiro mandato e liderar seu país na década de 2030 a partir de Ruanda no sábado, poucos dias depois que seu partido foi derrotado nas eleições secundárias em casa, deixando políticos conservadores seniores acreditarem que ele estava brincando.













“Quando soube que ele planeja ficar até 2030, pensei que ele estava falando sobre o relógio de 24 horas”, brincou o deputado Andrew Bridgen, um conservador que pede outro voto de desconfiança contra o primeiro-ministro polarizador. “Estou mais do que feliz por ele ficar até as 20:30. Ele pode até ficar até as nove horas se quiser – desde que ele tenha ido antes que o Parlamento termine para o verão.”

Questionado no sábado se pretendia cumprir um mandato completo (segundo) se vencesse uma eleição geral, Johnson disse que estava “pensando ativamente sobre o terceiro mandato, e você sabe, o que poderia acontecer então”, prometendo “rever isso quando eu chegar a ele.” Na época, ele dobrou o comentário, confirmando que significaria ficar no cargo até o “meados de 2030.”

No domingo, sua administração parecia tê-lo puxado ligeiramente daquele precipício. “O que estou dizendo é que este é um governo que está entregando para o povo deste país e temos muito a fazer”, disse ele a repórteres na conferência do G7 na Baviera, citando “uma agenda massiva de reforma e melhoria, um plano para uma economia mais forte, em que temos que reformar nosso mercado de energia, nosso mercado imobiliário, a forma como nossas redes de transporte funcionam, nosso setor público – temos que cortar os custos do governo.”

No entanto, ele não terminou de cantar seus próprios elogios, negar que as derrotas nas eleições devem ser consideradas uma fonte de vergonha e argumentar que o sentimento público contra ele tinha mais a ver com sua vida pessoal do que com seu trabalho como primeiro-ministro. “Eu acho que se você realmente olhar para o que o governo está fazendo, é bastante notável, é bastante excepcional”, disse ele a um entrevistador da ITV.

As recentes derrotas eleitorais fizeram com que o partido de Johnson considerasse seriamente demiti-lo dentro de semanas ou meses, com os parlamentares planejando ajustar as regras do comitê para permitir mais um voto de desconfiança antes de junho próximo. Um ex-apoiador e ex-ministro do gabinete disse ao Guardian que os comentários do primeiro-ministro foram “completamente delirante.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Alerta de risco de recessão global emitido

As políticas de Johnson durante a pandemia de Covid-19 levaram o Reino Unido à pior queda econômica desde a Segunda Guerra Mundial em 2020, com a economia encolhendo em um valor recorde, embora os anos seguintes tenham visto alguma recuperação. No entanto, isso foi antes de o governo de Johnson impor sanções contra Moscou por sua operação militar na Ucrânia, resultando em crises de custo de vida e energia no Reino Unido.