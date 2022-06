Colapso de estádio mata pelo menos quatro e fere centenas (VÍDEOS) — CMIO

Uma seção inteira de assentos de um estádio improvisado de touradas na Colômbia desmoronou no chão

Pelo menos quatro pessoas morreram e 303 ficaram feridas depois que um estádio de madeira desmoronou no domingo em El Espinal, na Colômbia, informou a mídia local, citando autoridades. Uma criança de 14 meses está entre as vítimas.

As autoridades disseram inicialmente que cinco pessoas morreram, mas depois revisaram o número de mortos.

Em meio à carnificina, um touro escapou pelas ruas da cidade.

O colapso foi capturado pela câmera, com imagens de vídeo mostrando a estrutura de madeira lotada caindo no chão. Os artistas estavam provocando uma fera momentos antes do desastre.

El Tiempo, um site de notícias colombiano, informou que pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas, embora tenha alertado que as autoridades ainda não divulgaram o número exato de feridos.

Espero que todas as pessoas afetadas pelo derrumbe da praça de El Espinal puedan salir airosas de suas heridas.E você já teve sucesso antes em Sincelejo. Le solicito a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales. pic.twitter.com/dMAq6uqlKX — Gustavo Petro (@petrogustavo) 26 de junho de 2022

O site de notícias informou que um touro escapou pelas ruas de El Espinal após o colapso, causando pânico.

As touradas são ilegais em alguns municípios colombianos, mas os shows acontecem regularmente em cidades rurais como El Espinal. Essas performances são frequentemente realizadas em arenas mal construídas.

Logo após a tragédia, o presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, expressou condolências e desejou uma rápida recuperação às vítimas, ao mesmo tempo em que instava os prefeitos “não autorizar mais shows com a morte de pessoas ou animais”, pois o incidente não foi o primeiro desse tipo.

O presidente cessante, Ivan Duque, também expressou choque com a “terrível tragédia”, prometendo iniciar uma investigação sobre o incidente.