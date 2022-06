Nação sul-americana quer se juntar ao BRICS — CMIO

Presidente Fernández diz que Argentina quer ser membro pleno da aliança de economias emergentes

A Argentina quer que as economias emergentes do BRICS a admitam como membro pleno, disse o presidente Alberto Fernandez nesta sexta-feira na 14ª cúpula do grupo.

“A Argentina quer se juntar a este espaço e oferecer suas contribuições como membro”, Fernandez disse via link de vídeo.

As nações do BRICS, compostas por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representam mais de 40% da população global e quase um quarto do produto interno bruto mundial.

A 14ª cúpula do BRICS foi sediada pela China, que atualmente ocupa a presidência rotativa.

O chefe de Estado argentino disse que o grupo “constitui uma plataforma com enormes capacidades para discutir e implementar uma agenda para o futuro que levará a um tempo melhor e mais justo.”













Fernández acrescentou que “o peso institucional e econômico dos BRICS pode se tornar um fator de estabilidade financeira” e a expansão do bloco “O Novo Banco de Desenvolvimento pode ser um instrumento útil para fortalecer as infraestruturas nacionais.”

“É hora de explorar mecanismos de cooperação, como o swap cambial que a Argentina assinou com a China”. disse ele, pedindo a criação de uma Agência Internacional de Classificação de Riscos que poderia “colocar em mãos públicas o que hoje está nas mãos de interesses privados”.

No início desta semana, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que os países do BRICS estão trabalhando na criação de uma nova moeda de reserva global, com base em uma cesta de moedas das cinco nações. Putin também disse que os bancos das economias do BRICS podem se conectar livremente ao Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras (SPFS), a alternativa da Rússia ao SWIFT.

