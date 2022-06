Às margens do G7, Índia e Argentina discutem cooperação em defesa e áreas estratégicas

De acordo com o comunicado, Fernández e Modi discutiram diversas questões , incluindo comércio e investimentos, além da cooperação no setor farmacêutico. Os líderes também discutiram ações sobre o aquecimento global, energia renovável, agricultura, segurança alimentar e cooperação em defesa .

Além da parceria com a Índia, a Argentina tem dado passos nos últimos meses em direção ao BRICS. Na sexta-feira (24), durante a XIV cúpula do bloco, Buenos Aires expressou a aspiração de se tornar membro pleno da organização. A participação argentina na cúpula veio a convite pessoal do presidente chinês, Xi Jinping.