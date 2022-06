Irã lança foguete espacial — CMIO

Teerã realizou um novo teste de seu foguete transportador de satélite de três estágios, segundo a mídia estatal, em uma suposta tentativa de expandir seu programa espacial nacional. Os EUA, no entanto, acreditam que seja parte de um programa militar de pesquisa de mísseis balísticos para desenvolver capacidades de ataque nuclear de longo alcance.

As imagens da contagem regressiva e da decolagem foram transmitidas pela televisão iraniana no domingo, mas não ficou claro exatamente quando ou onde o foguete foi lançado. Diz-se que o projétil é um veículo lançador de satélite de três estágios chamado Zuljanah, que usa combustíveis sólidos e líquidos.

Um porta-voz do Ministério da Defesa do Irã disse que o lançamento foi realizado para “fins de pesquisa predeterminados”, e afirmou que provou que Zuljanah é competitivo com as principais operadoras de satélite do mundo em aspectos técnicos, de acordo com a Press TV. O foguete de 25,5 metros de comprimento foi projetado para transportar um único satélite de 220 kg ou vários satélites menores em órbita.

Embora a decolagem pareça ter ocorrido sem problemas, como ocorreu durante um voo suborbital em fevereiro passado, o Ministério da Defesa não esclareceu se o último teste foi bem-sucedido ou se transportou algum satélite.

A Casa Branca imediatamente expressou preocupação com o lançamento, chamando a medida “inútil e desestabilizadora”.

Washington busca impor restrições ao programa de mísseis balísticos do Irã como parte de qualquer futuro acordo nuclear com a República Islâmica.

O Irã investiu pesadamente em tecnologia de foguetes para aplicação militar, citando a necessidade de uma dissuasão de mísseis convencional confiável contra os EUA e seus aliados regionais, como Israel e Arábia Saudita. Ser capaz de colocar satélites em órbita seria benéfico para os militares iranianos, aumentando suas capacidades de vigilância e comunicação.

Washington acusou repetidamente Teerã de usar lançamentos de foguetes para testar tecnologias necessárias para um míssil balístico intercontinental – um veículo de entrega que o Irã poderia usar para representar uma ameaça ao continente dos EUA se combinado com uma ogiva nuclear.













Em 2018, o governo do então presidente dos EUA, Donald Trump, retirou-se unilateralmente do acordo nuclear e reimpôs sanções ao Irã, visando seus setores de petróleo, petroquímica, transporte e outros. Depois de suceder Trump na Casa Branca, Joe Biden expressou sua vontade de restaurar o acordo, com a esperança de expandi-lo para incluir também as atividades regionais de Teerã e o programa de mísseis balísticos.

As negociações entre o Irã e as potências mundiais foram retomadas brevemente, mas pararam novamente em março, após um ano de negociações. O Irã exigiu garantias de Washington de que qualquer futuro presidente dos EUA não se retiraria de um novo acordo.