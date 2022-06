Gigante da aviação faz previsão sobre o futuro das viagens aéreas — CMIO

Lufthansa diz que não espera que tráfego aéreo retorne aos níveis pré-pandemia em 2022

É improvável que a crise da indústria da aviação desencadeada pelas restrições relacionadas à Covid termine até o próximo ano, informou o jornal alemão Die Welt no sábado, citando o membro do conselho da Lufthansa Detlef Kayser.

“Infelizmente, dificilmente conseguiremos alcançar uma melhoria de curto prazo de forma realista agora no verão”, disse. disse Kayser. “Esperamos que a situação volte ao normal até 2023.”

Ele acrescentou que o problema é global, não exclusivo da Alemanha, e que a única solução é reduzir o número de voos.

A transportadora aérea alemã planeja descartar cerca de 3.000 voos, ou quase 15% de sua capacidade, em seus hubs em Frankfurt e Munique durante o verão. Isso está no topo dos 900 cancelamentos anunciados no início deste mês.













A Eurowings, subsidiária de baixo custo da Lufthansa, também deve cancelar voos.

De acordo com Kayser, a Lufthansa está tentando garantir que as rotas de férias sejam afetadas o mínimo possível, optando por cancelar voos de curta e média distância com muitas opções alternativas de viagem.

O levantamento das restrições da pandemia elevou a demanda por viagens aéreas na Europa, deixando algumas operadoras lutando para lidar com isso.

Ao mesmo tempo, a escassez de mão de obra está piorando em meio a um novo surto de Covid-19.

