Coreia do Norte denuncia 'agressão' dos EUA e diz que norte-americanos visam 'outra guerra'

A agência de notícias estatal norte-coreana KCNA publicou na madrugada deste domingo (26) um relatório sobre o 72º aniversário do início da Guerra da Coreia (1950-1953) .

O comunicado informa que várias organizações de trabalhadores realizaram reuniões para “jurar vingança contra os imperialistas norte-americanos “, culpando os Estados Unidos pelo início do conflito na península coreana.

De acordo com a publicação, Pyongyang denunciou Washington sobre o que chamou de “movimentos de agressão” realizados com a Coreia do Sul e o Japão, e disse que o esforço dos EUA para implantar “ativos estratégicos” em Seul visava “provocar outra guerra”.