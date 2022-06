Manifestantes climáticos paralisam Sydney — CMIO

Dezenas de manifestantes contra as mudanças climáticas interromperam o tráfego na hora do rush da manhã de segunda-feira em Sydney, Austrália. Apesar de várias prisões, o grupo ‘Blockade Australia’ prometeu continuar sua ação durante toda a semana.

Uma mulher foi presa depois de se acorrentar ao volante de seu veículo e bloquear o túnel do porto de Sydney, confirmou a polícia. Pelo menos mais dez pessoas foram presas em outros lugares enquanto os manifestantes marchavam pela cidade, seguidos pela polícia.

A certa altura, um motorista aparentemente descontente foi visto tentando passar pelo bloqueio, enquanto os ativistas pulavam na frente do carro. Não foi informado se alguém ficou ferido.

Assista ao momento em que um viajante cansado dirigiu direto pelo protesto contra as mudanças climáticas ‘Blockade Australia’ em Sydney nesta manhã.pic.twitter.com/EQdeUX7bLD — Avi Yemini (@OzraeliAvi) 27 de junho de 2022

O protesto foi organizado pelo grupo Blockade Australia, que no passado acusou repetidamente a Austrália de “conduzindo a crise climática”, e prometeu continuar “semana de resistência contra a destruição climática.”

O mesmo grupo estava por trás de um bloqueio de cinco dias de Port Botany, um dos maiores portos marítimos de águas profundas da Austrália, em março.

#Quebra: O CBD de Sydney foi tomado por manifestantes climáticos do Blockade Australia. Manifestantes começaram no Hyde Park e estão marchando por toda a cidade em direção à Harbour Bridge. A polícia está por perto e espera-se que faça prisões. pic.twitter.com/2FI0DbHSzu — 10 News First Sydney (@10NewsFirstSyd) 26 de junho de 2022

Em resposta, o governo de Nova Gales do Sul aprovou uma nova legislação, introduzindo multas de até US$ 22.000 e até dois anos de prisão por bloquear infraestrutura crítica, incluindo estradas principais. As autoridades prometeram que penas severas não terão como alvo “legítimo” comícios comunitários, mas apenas “manifestantes anarquistas” que ameaçam grandes rupturas.