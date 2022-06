Alemanha emite alerta de preço do gás — CMIO

O regulador de energia do país diz que a queda no fornecimento da Rússia pode aumentar as contas domésticas

Os consumidores alemães podem ver suas contas de gás dobrarem ou triplicarem no próximo inverno, alertou o chefe do regulador de energia do país.

Klaus Muller, presidente da Federal Network Agency, disse que o próximo fechamento do gasoduto Nord Stream 1, que leva gás natural russo para a Alemanha através do Mar Báltico, pode cortar totalmente o gás.

“A maioria dos cenários não são bonitos e resultam em pouco gás no final do inverno ou em uma situação muito difícil no outono ou inverno”, Muller disse à emissora pública ARD na sexta-feira.

O funcionário pediu às pessoas que economizem energia à medida que as contas aumentam.

“Todos na indústria e em sua vida doméstica podem contribuir para isso – e sim, isso também inclui jumpers, chuveiros, diminuir um pouco o aquecimento, tudo isso ajuda”. ele disse.













No início desta semana, a gigante russa de energia Gazprom disse que o gasoduto Nord Stream 1 deixaria de fornecer gás para a Alemanha por 10 dias em meados de julho devido à manutenção anual programada. A obra acontecerá de 11 a 21 de julho.

Na semana passada, a empresa russa foi forçada a reduzir as entregas pelo oleoduto em até 60% devido a problemas técnicos decorrentes das sanções ocidentais contra Moscou. A Gazprom disse que a fornecedora alemã de equipamentos Siemens Energy não conseguiu devolver as unidades de bombeamento de gás a uma estação de compressão a tempo, pois as turbinas reparadas para a rota de gás estão atualmente presas em uma instalação de manutenção no Canadá devido às sanções de Ottawa à Rússia.

A explicação da Rússia foi repetidamente descartada como pretexto pelas autoridades alemãs, que acusaram Moscou de usar gás como arma política. No início desta semana, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, mais uma vez rejeitou as acusações, dizendo que Berlim havia sido informada da “ciclos de serviço” do gasoduto Nord Stream 1.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT