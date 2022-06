Nação do Báltico acusada de discriminação racial de requerentes de asilo – CMIO

Lituânia abusa de refugiados da África e do Oriente Médio enquanto a UE faz vista grossa, diz Anistia

A Lituânia adotou uma abordagem racial e ilegal em relação aos refugiados da África e do Oriente Médio, que cruzaram sua fronteira com a Bielorrússia no ano passado, disse a Anistia Internacional em um relatório condenatório na segunda-feira. Acrescentando que Bruxelas fez vista grossa às violações.

A Anistia disse estar preocupada com “racismo institucional embutido no sistema de migração da Lituânia” depois de descobrir um nítido contraste entre o tratamento dos refugiados ucranianos e aqueles que vieram de outras partes do mundo.

“Embora a Lituânia tenha dado boas-vindas calorosas a dezenas de milhares de pessoas que fogem da Ucrânia, a experiência dos detidos com quem conversamos não poderia ser mais diferente”. Nils Muiznieks, diretor regional da Anistia Internacional para a Europa, disse. “Isso levanta sérias preocupações sobre o racismo institucional embutido no sistema de migração da Lituânia.”

O relatório de 65 páginas intitulado “Lituânia: expulsa ou trancada” é baseado em entrevistas com dezenas de pessoas que vieram de países como Camarões, República Democrática do Congo, Iraque, Nigéria, Síria e Sri Lanka. A Anistia disse que visitou dois centros para migrantes que eram efetivamente prisões.

A agência de direitos humanos disse que recebeu “vários relatos de maus-tratos, alguns chegando a tortura e uso desproporcional da força” por guardas nas duas instalações. Os detidos queixaram-se de terem sido espancados com cassetetes, submetidos a choques de taser e mordidos por cães de guarda. Uma mulher da África Subsaariana disse que os guardas ameaçaram mandá-la para a floresta e caçá-la.













A organização também estudou “imagens de vídeo perturbadoras” de uma batida policial no Centro de Registro de Estrangeiros de Medininkai em março, após um protesto contra as más condições do local. Durante a operação, mulheres negras foram forçadas a andar seminuas no frio com as mãos amarradas, humilhadas sexualmente e, por fim, trancadas em um dos contêineres que servem como casas lá, disse.

O centro de Kybartai, outro investigado pela Anistia, funcionou como prisão até setembro de 2021 e tinha cercas de arame farpado e outras medidas de segurança. A instalação estava superlotada e tinha pias, banheiros e chuveiros precários, enquanto os homens mantidos lá eram restritos em seu movimento ao redor do campo. No centro de Medininkai, as pessoas tinham que andar na neve para usar banheiros, disse o relatório.

Em agosto de 2021, a Lituânia aprovou uma legislação de emergência em resposta à crise migratória em sua fronteira com a Bielorrússia, que, juntamente com a UE como um todo, atribuiu a Minsk. Milhares de requerentes de asilo foram violentamente empurrados de volta para a Bielorrússia, enquanto centenas foram detidos. As novas regras permitiram à Lituânia prender automaticamente todos os migrantes irregulares e mantê-los presos por um ano, sem revisar ou mesmo aceitar seus pedidos de asilo, segundo o relatório.

A Lituânia ofereceu assistência jurídica inadequada aos refugiados, apontou a Anistia. Os advogados que os representam são contratados pelo mesmo Departamento de Migração, cujas decisões devem contestar. O grupo chamou o arranjo de “farsa, falso” devido ao óbvio conflito de interesses.

“Um ano depois que a Lituânia tentou legalizar o ilegal, a Comissão Europeia ainda não tomou nenhuma medida para alinhar a legislação da Lituânia com a lei da UE”, Nils Muiznieks comentou “Enquanto a Comissão Europeia estiver ociosa, enviará uma mensagem aos estados membros de que as leis da UE podem ser violadas impunemente.”